Klimaschutz in Haan : Runder Tisch tagt zum sechsten Mal

Haan Auch in der ersten Sitzung des Jahres gibt es viel zum Klimaschutz zu besprechen. Bürger können sich – wie zuletzt auch – bequem von zu Hause über ihren Internetbrowser dazuschalten.

Aktuelle Klimaschutzthemen in Haan gibt es nach wie vor genug. Und so tagt denn der Runde Tisch Klimaschutz am Mittwoch, 12. Januar, als eines der ersten politischen Gremien in diesem Jahr. Es ist bereits die sechste Sitzung, zu der die Stadt einlädt.