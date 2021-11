Runder Tisch Klimaschutz : Dachbegrünung, Trinkbrunnen und mehr

Solarpionier: Die Photovoltaik-Anlage von Frank Wolfermann Am Bandenfeld war im Mai 2001 die siebte in der gesamten Stadt Haan. Geht es nach dem Runden Tisch Klimaschutz sollen solche Photovoltaikanlangen stärker gefördert werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan „Im Jahr 2019 wurden nur neun Prozent der potenziell zu begrünenden neuen Dachflächen begrünt“, beklagen Mitglieder des Runden Tischs Klimaschutz. Der präsentierte jetzt Vorschläge, wie sich das Stadtklima verbessern lässt.

Um zusätzlichen Plastikmüll und CO2 durch den Kauf von abgefülltem Mineralwasser zu vermeiden, könnte Haan sich zusätzlich auch am bundesweiten Projekt „Refill“ beteiligen, bei dem es darum geht, dass beispielsweise in Geschäften mit einem offiziellen Refill Aufkleber kostenfrei Leitungswasser in mitgebrachte Trinkgefäß gefüllt werden kann. In der Gartenstadt, erklärte der Sprecher, mache da bislang nur die Stadtbücherei mit.