Haan : Rund 20 Anrufe falscher Polizisten an einem Tag

Haan Die Trickbetrüger gaben vor, Wertsachen der Senioren „in sichere Verwahrung“ nehmen zu wollen, weil Einbrecher unterwegs seien.

Die Kreispolizei hat erneut eindringlich vor den kriminellen Maschen von Trickbetrügern am Telefon gewarnt: Alleine am Montag (20. April) habe die Behörde rund 20 Anrufe von so genannten „falschen Polizeibeamten“ bei Senioren registriert, heißt es in einer Pressemitteilung – dieses Mal schwerpunktmäßig in Haan.

In nahezu allen Fällen hätten sich die Täter dabei am Telefon als Mitarbeiter der örtlichen Polizei ausgegeben und erzählt, sie hätten gerade Mitglieder einer Einbrecherbande in unmittelbarer Nähe festgenommen. Bei diesen Einbrechern habe man einen Zettel sichergestellt, auf dem der Name des Angerufenen stehe. Nun sei die Gefahr groß, dass weitere – noch frei herumlaufende – Komplizen einen Einbruch in das Haus der Angerufenen planten. Daher biete die Polizei an, die Wertsachen der Senioren in „sichere Verwahrung“ zu nehmen, bis die Gefahr vorüber, sprich die Kriminellen gefasst seien. Zu diesem Zweck schicke man einen zivilen Kollegen vorbei, der die Wertgegenstände in Empfang nehmen werde.