Club-Kultur in Haan Partyort mit Charme und Historie

Bei ehrlicher Betrachtung lässt sich wohl das Allermeiste im Leben nicht planen – und doch ergeben viele Fügungen auf wundersame Weise einen Sinn. Das trifft auch auf Sabine Lang und ihre neue Wirkungsstätte zu: Bis kurz nach der Jahrtausendwende war sie Veranstalterin im Kult-Club „Libelle“ in Solingen-Gräfrath, dann holte sie der „Tote Hosen“-Manager Jochen Hülder in seine Düsseldorfer Clubs „3001“ und „mk-2“. Außerdem kümmerte sie sich in leitender Funktion um die „Oceandiva“-Flotte Deutschland. Zuletzt sei die auf der Suche nach einem guten Veranstaltungsort gewesen, berichtet sie.