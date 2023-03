In Hilden, Haan und Erkrath Rotary Club startet „Ostern für alle"

Sara Willwerth, erste Präsidentin des Rotary Clubs Hilden-Haan, und Initiator Jürgen Wunderlich haben den Startschuss für die diesjährige Oster-Sammelaktion gegeben. Sie findet bereits zum neunten Mal statt. Neben der Tafel in Hilden sind auch die Tafeln in Erkrath und Haan integriert. Rund 850 Kinder bis 18 Jahre zählen zum Kreis der Betreuten und freuen sich auf die Aktion. „Normalerweise wird zu Weihnachten an Benachteiligte gedacht. Den Rest des Jahres werden sie meist vergessen“, sagt Sara Willwerth: „Mit der Aktion wollen wir das ändern und auch die Kinder aus der Ukraine bedenken.“ Die Rotarier bitten um Ostergeschenke, wie Spielsachen, Süßigkeiten oder Bücher. Die Auswahl ist den Spendern überlassen, betont Wunderlich. „Wer seinen Kindern oder Enkeln etwas zu Ostern kauft, kann einfach ein Geschenk mehr besorgen und es spenden.“ Im letzten Jahr habe man über eine große Palette an Lindt-Hasen gestaunt. So habe jedes Kind einen Schokohasen und etwas dazu bekommen. Viele Geschäfte geben ihre Ladenlokale als Sammelpunkte an. Bis 31. März können Geschenke dort abgegeben werden: