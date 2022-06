Verkehr in Haan : „Rot“ für Raser an der Ohligser Straße

„Rot“ für Raser an der Ohligser Straße

Verkehr in Haan

Ohligser Straße: demnächst soll eine Ampel zur Geschwindigkeitsregulierung in Höhe des Hauses Nr. 77 (Hintergrund) installiert werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haann Eine neue Ampel, die automatisch auf Rot schaltet, wenn Raser sich ihr in deutlich überhöhtem Tempo nähern, ist eine der Veränderungen, die sich die Haaner Politik wünscht.

Der schwere Unfall vom Oktober vergangenen Jahres ist den Anwohnern der Ohligser Straße noch gut in Erinnerung: Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Essen hatte sich damals schwer verletzt, als er zur Mittagszeit aus Hilden kommend in einer leichten Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine verlor. Dabei rutschte er mit dem Motorrad gegen einen am Straßenrand abgestellten Volvo. Anwohner leisteten erste Hilfe und verständigen Rettungskräfte sowie Polizei.