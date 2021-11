Haan : Romantische Kammermusik am Totensonntag

Haan Im Rockin’ Rooster Club an der Dieselstraße gibt es ein Konzert für Klavier und Querflöte am 21. November 2021. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

„Sehnsucht und Streben“ ist die Überschrift eines Kammerkonzertes, das das Duo „Glück und Traum“ am Sonntag, 21. November, im Rockin’ Rooster Club gibt. Einlass in die Räume an der Dieselstraße 5 ist ab 16.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 15 Euro im Vorverkauf (bei Neanderticket) oder 18 Uhr an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regeln; Einlass ist für Geimpfte und Genesene oder bei Vorlage eines offiziellen Antigen-Testes, der nicht älter als sechs Stunden sein darf. Das Duo „Glück und Traum“ – das sind Franziska Jaschke (Querflöte) und Alessio Nocita (Klavier). Die Künstler haben schon mehrere Jahre im Rahmen der Robert-Schumann-Hochschule, wo sie studierte und er lange Jahre Dozent ist, miteinander musikalisch kooperiert. Bewegt durch die Corona-Krise, entschieden sie im Jahre 2020, das Duo Glück und Traum zu gründen. Das Gedicht „Glück und Traum“, von Johann Wolfgang von Goethe, das die Musiker zu dem Ensemblenamen inspirierte, erzählt von der Sehnsucht nach „reinstem Glück“ und von der Qual, es zu verlieren. Darüber möchten die beiden Musiker mit ihrem Spiel sprechen: von dem Menschen, seinem Leid, seiner Armut, und seiner Sehnsucht nach Freude, Befreiung und Erlösung. Das Repertoire des Duos umfasst Werke aus vielen Zeiten, vom Barock bis zur Moderne sowie eigene Kompositionen. Eine besondere Liebe der beiden gilt der romantischen Musik und ihrer Themen: das Zelebrieren der Natur, das Feiern, die Wildheit, aber auch der Blick für das Leid der Menschen, das Annehmen und Zeigen ihrer Tragik und das Empfinden der Musik als Kraft der tiefen Veränderung und der Revolution.