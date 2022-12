Haan Rockin’ Rooster Club startet mit „Go Music“ ins neue Konzertjahr

Martin Engelien (Bass) ist Bassist, Produzent, Live- und Studiomusiker, Bassdozent und noch vieles mehr. All das macht Martin Engelien zu einem sehr gefragten Musiker. Im Alter von etwas mehr als 20 Jahren begann er seine musikalische Karriere, die schnell zu erfolgreichen Auftritten mit Albert Mangelsdorff und einer Mitgliedschaft in der „Klaus Lage Band“ führte. Neben 250 Fernsehauftritten ist Engelien an mehr als 100 CD-Produktionen mit insgesamt zehn Millionen Verkäufen beteiligt. Sein Bassspiel gilt als ein Kunsthandwerk unter den Musikliebhabern.