Kultur in Haan Beeindruckende Formation im Rockin‘ Rooster

Und nur drei Tage später gibt es das nächste Konzert im Haaner Club: Am Samstag, 13. Januar, gibt es drei Bands auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 19.30 Uhr. „Rauen Rock vom Feinsten“ verspricht Indeed aus Haan. Songs und Blues gibt es von R.W. Corner, dessen Wurzeln in Musikgenres wie Blues dem Sound der Sechzigerjahre in Großbritannien zu finden sind. Mit Tyra Nuke tritt außerdem eine Hardrock- und Metalband aus Düsseldorf auf.