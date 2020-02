Gymnasium Haan : Haaner Roboter-Fußballer starten erfolgreich in die Saison

Königsklasse: z wei gegen zwei Roboter kämpfen um den Sieg. Foto: Bohlebots

Haan Der Gewinn der Vizeweltmeisterschaft war im Vorjahr der Höhepunkt für die „Bohlebots“ des Haaner Gymnasiums. Doch jetzt blicken die Haaner Roboter-Fußballer auf die neue Saison.

Bei den Westdeutschen Meisterschaften in St. Augustin holten sich die sechs neuformierten und verjüngten Teams vier dritte und zwei zweite Plätze. Mehr als 30 Robotik-Experten von der Adlerstraße werden im April zur Deutschen Meisterschaft fahren.

Im Jahr 2019 überschlugen sich die Sensationsmeldungen der Bohlebots: Westdeutscher Meister, Deutscher Meister und Vizeweltmeister im Robocup Soccer Lightweight. „Das war die ausgesprochen erfolgreiche Bilanz unserer Haaner Robotik-Jugend. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so haben sich die inzwischen über 50 Jugendlichen der Roboter-Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums Haan neu aufgestellt“, berichtet Coach Roland Stiebel. Bei den Westdeutschen waren die Haaner Jungs und Mädels in insgesamt fünf Kategorien am Start und stellten damit das größte Team NRWs.

Auch wenn es von außen für den inzwischen erfolgsverwöhnten Haaner ohne einen ersten Platz nicht danach aussieht, haben die Bohlebots erneut die Messlatte höher gelegt: „Die Vizeweltmeister von 2019 sind in dieser Saison in die Königsklasse, die 2vs2open, aufgestiegen und haben in ihrer alten Klasse, der 2vs2 Lightweight Platz für den Nachwuchs gemacht. Das dorthin nachgerückte Team „Bohlebots Ponyhof“ wiederum gibt den nun nachfolgenden Schülern die Möglichkeit, Platzhirsche in der 1vs1 open zu werden“, erklärt Roland Stiebel. „Wir waren in allen Klassen mit Nachwuchsteams am Start und traten gegen Teams an, die ihrerseits teilweise auch schon WM-Erfahrung hatten.“ Dass unter diesen Voraussetzungen tatsächlich wieder in allen Kategorien Pokale geholt wurden, zeigt wie gut die Nachwuchsförderung funktioniert.