Roboter-AG des Gymnasiums in Kassel erfolgreich Bohlebots aus Haan fahren zur Robocup-EM

Trotz eines Generationswechsels waren die Bohlebots bei den „German Open im Robocup“ wieder sehr erfolgreich. Zwei Teams aus Haan haben sich am vergangenen Wochenende für die Europameisterschaften qualifiziert, teilten die Bots mit. „Etwas schade ist es schon, dass die EM dieses Jahr auch in Deutschland stattfindet“, sagt Raphael, der statt nach Hannover lieber nach Kroatien oder Portugal gefahren wäre, in denen die letzten EMs stattfanden.