Pferdehaltung in Haan Kurse für Hufbearbeitung am eigenen Pferd

Ohne den Pferdebesitzer geht es nicht, erklärt Robin Regge. Nur, wenn dieser mitziehe, könne eine Behandlung des Pferdehufes – und damit verbunden oft des ganzen Tieres – erfolgreich sein. Und wer einen Workshop bei dem jungen Hufpfleger, der in Haan lebt, mitgemacht hat, könne sehr viel besser verstehen, worum es sich bei dem etwa von einem Tierarzt oder Hufschmied diagnostizierten Problem handelt oder einfach auch, wie er dem Pferd zwischen den regelmäßigen Terminen beim Hufschmied mit ein wenig Raspeln selbst helfen könne. Robin Regge bieten Workshops an, in denen Laien jede Menge über den Huf des Pferdes lernen können.