Bahnstraße in Gruiten Riesenärger um Fahrradbox vor Fotoladen

Ihr Dach ist fast so hoch wie das Schaufenster des Foto-Studios „BGL-kreativ“, dem sie sowohl das Licht nimmt, als auch die Auslage verdeckt. Gleichwohl war sie zum Wochenbeginn plötzlich da – die neue überdachte Fahrrad-Parkstation an der Bahnstraße in Gruiten. Und sie sorgte – vor allem wegen ihrer Ausmaße – für zahlreiche Reaktionen.