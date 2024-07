Rheinkirmes in Düsseldorf DRK-Mitarbeiter aus Gruiten sorgen für Sicherheit

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Haan-Gruiten greift dem DRK Düsseldorf in diesen Tagen tatkräftig unter die Arme. Unmittelbar nach der Fußball-Europameisterschaft steht in Düsseldorf am kommenden Samstag ein Coldplay-Konzert an, welches vom DRK betreut wird. Und mitten drin: die Rheinkirmes. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das DRK Haan-Gruiten auf der größten Kirmes am Rhein. Zu Spitzenzeiten stehen sie dem Team in der Unfallhilfsstelle mit sechs zusätzlichen Personen zur Seite.