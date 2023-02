Gastronomie in Haan Rezept aus Bangladesch begeistert im Becherhus

Enamul Haque wurde in Bangladesch geboren. Seit 1997 ist er in Deutschland, doch ein Großteil seiner Familie lebt noch immer in Bangladesch. „Letztes Jahr war ich mit meiner Frau und meinen drei Kindern während der ganzen Sommerferien in Bangladesch“, erzählt er. Und von dort hat er ein veganes Rezept mitgebracht, das Becherhus-Chef Alexander Unger sofort auf die Karte gesetzt hat. „Es ist ein Curry mit Kartoffeln, Linsen und Spinat“, verrät Enamul Haque. „Und es ist in Bangladesch sehr beliebt.“