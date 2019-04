Haan : Restaurant Asia Ming eröffnet am Freitag wieder

Das Asia Ming (hier ein Foto aus 2018) eröffnet am Freitag wieder. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das Warten hat ein Ende: Am Freitag eröffnet das über die Stadtgrenzen Haans hinaus beliebte Restaurant Asia Ming an der Landstraße wieder seine Türen – das erste Mal seit fast einem Jahr. In der Nacht zum 3. Mai 2018 wütete ein Feuer in dem Lokal, ausgelöst laut Polizei durch einen technischen Defekt in einem Technikraum.

Ein Außenlager an der Gebäudeseite stand damals in Flammen, die dann auf ein Innenlager und den Küchenbereich übergriffen. Der Schaden belief sich laut Schätzungen damals auf rund 2,5 Millionen Euro.

„Wir sind froh und können es kaum erwarten, nach so langer Zeit endlich wieder zu öffnen“, erklärt Judy, die Frau des Restaurantinhabers Ji Zou. Für Donnerstagabend hat das Besitzerehepaar Mitarbeiter und Handwerker zu einer kleinen internen Feier eingeladen: „Wir möchten uns für die Geduld und für die viele Mühe bedanken.“ Am Freitag begrüßt das Asia-Ming-Team wieder Gäste aus nah und fern. „Seit zwei Wochen steht das Telefon nicht mehr still“, erklärt Judy. „Wir haben schon viele Reservierungen und sogar viele Gutscheine verkauft.“

Das Restaurant wurde in den vergangenen Monaten komplett auf links gedreht. „Einzig die Bodenfließen sind dieselben wie vorher“, sagt Judy. Der Rest sei nagelneu. „Das Restaurant hat ein neues Design – aber das Team ist dasselbe geblieben.“ Auch die Küchencrew habe sich nicht geändert. „Das Essen ist so wie vorher, wir haben das Buffet allerdings vergrößert“, verrät sie.

Die Vorfreude der Gäste ist riesig. Seit der Bekanntgabe des Eröffnungstermins auf Facebook gehen Kommentare beinahe im Minutentakt ein. Bis Dienstagnachmittag haben mehr als 800 User auf die Ankündigung reagiert und eine kurze Antwort hinterlassen. „Oh mein Kreislauf. Ich werd’ verrückt. Bin so aufgeregt. Ich/Wir freuen uns“, schreibt beispielsweise ein Facebook-Nutzer. Ein weiterer ist von dem Timing angetan: „Das ist ja super. Samstag haben wir Hochzeitstag, da könnten wir ja lecker bei Euch essen.“