36 Vereine und Organisationen machen mit Gruitener Dorffest segelt auf Rekordkurs

In den letzten Tagen vor dem Start des Gruitener Dorffests befindet sich Joachim Raitor in der Regel immer „im Tiefflug“. So kurz vor der größten Veranstaltung des Jahres hat der Tag für den Vorsitzenden des Vereins „Dorffest Gruiten“, der die Sause organisiert, eigentlich immer viel zu wenig Stunden. Umso interessanter war es, dass sich der „Hans Dampf in allen Gassen“ am Dienstagmorgen ein bisschen seiner kostbaren Zeit nahm, um eine ganz besondere Nachricht zu verbreiten: „In diesem Jahr sind es 36 Vereine und Organisationen, die ihre Stände bei uns auf dem Dorfanger aufbauen werden“, kündigte er an – also mehr als je zuvor.