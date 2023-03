Jugendparlament hat getagt Reiselust, Poetry Slam – junge Ideen für Haan

Auf der Zielgeraden befindet sich bereits die Planung des ersten Haaner Poetry Slams. Bis zum 18. März können sich Interessierte zwischen 12 und 21 Jahren mit zwei selbstgeschriebenen Texten unter jugendparlament-vorstand@stadt-haan.de bewerben. Die drei besten Bewerber dürfen dann am 17. März in der Aula des Haaner Gymnasiums mit Poetry-Slam-Profis zusammen auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Jan Schmidt, der bereits am NDR-Comedy-Contest teilnahm und sich in der Poetry-Slam-Szene einen Namen gemacht hat. Das Jugendparlament steckt sei dem letzten Sommer in den Planungen für die Veranstaltung.