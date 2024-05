Private Einblicke Reihenhausgarten-Paradies bei der Haaner GartenLust

Ina von Flemming-Jacobi hat mit ihrem Garten ein kleines Paradies geschaffen. Dabei sah alles ganz verwildert und zugewuchert aus, als sie in das Reihenaus Am Kuckesberg eingezogen ist. „Vor dem Haus stand eine Kiefer, die war höher als das Haus und im Garten stand ein riesiger Kirschbaum“, erinnert sie sich. Die großen Bäume hätten nicht in einen so kleinen Garten gepasst und daher weichen müssen.