Kirche in Haan : Haaner Sommerpredigten stellen die Liebe in allen Facetten vor

Liebe ist etwas Wunderbares - auch das kommt in den Predigten zum Ausdruck. Foto: obs/WPA

Haan Die diesjährige Reihe der evangelischen Kirchengemeinde trägt den Titel „Love is all around“ – und bezieht auch gleichgeschlechtliche Liebe ein. Der bekannte Theologe und Kleinkünstler Okko Herlyn ist mit dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

In der Version der schottischen Popband „Wet Wet Wet“ wurde der Song „Love is all around“ 1994 zum Hit des Jahres. In acht Ländern trat der Titel seinen Siegeszug auf Platz eins an, wurde als Soundtrack zur Erkennungsmelodie der Liebeskomödie „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Keine Frage: Die Liebe ist ein universelles und internationales Thema. Und das ganz sicher nicht nur im Kino.

Dass die neue Sommerpredigtreihe der evangelischen Kirchengemeinde Haan nun ebenfalls den Titel „Love is all around“ trägt, hat nämlich nur teilweie mit der Hochglanz-Liebe zu tun, wie sie der Kinofilm beschreibt. Die beteiligten Pfarrerinnen, Pfarrer und Predikantinnen rücken vielmehr die gesamte Bandbreite der Liebe in den Fokus ihrer Vorträge. „Dazu gehört beispielsweise auch die gleichgeschlechtliche und diverse Liebe“, sagt Pfarrer Frank Blankenstein. Er selbst predigt am Sonntag, 18. Juli, daher zum Thema „David und Jonathan“.

In der Bibel wird beschrieben, wie der junge Hirtenjunge David nach seinem Kampf gegen Goliath an den Königshof nach Jerusalem kommt. Dort lernt er Jonathan kennen, einen der Söhne von König Saul. Jonathan ist begeistert vom charismatischen David. Die Bibel beschreibt, dass er David „liebte wie sein eigenes Leben“.

An sieben Wochenenden in diesem Sommer predigt jeweils eine andere Person aus dem Gemeindeleben über ein Liebesthema. Es beginnt am 4. Juli mit Pfarrer i.R. Peter Gerhardt („Gott ist die Liebe“) und endet am 15. August mit Pfarrer Christian Dörr („Die Liebe ist langmütig“). Weitere Predigtthemen sind „Maria von Magdala und Jesus (Superintendent Frank Weber, 11. Juli), „Rut, Noomi und Boas“ (Prädikantin Ursula Stegmaier, 25. Juli) sowie „David und die Frauen“ (Pfarrerin Gabriele Gummel, 8. August). Die einzelnen Termine wird die Evangelische Kirchengemeinde noch bekannt geben.