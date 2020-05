Haan : Nur zwei Potenzialflächen in Haan

Das Bürgerhaus Gruiten wurde vor etwa einem Jahr abgerissen. Die Stadt plant ein Investorenauswahlverfahren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Gartenstadt Haan braucht nach Berechnungen der Bezirksregierung Düsseldorf in den nächsten 20 Jahren 1400 neue Wohnungen. Der Fachausschuss soll am 26. Mai die Offenlage für das Bürgerhaus-Areal in Gruiten beschließen.

„Der allgemein große Wohnbedarf im Umland von Düsseldorf wird von der Stadt Haan nicht in Abrede gestellt“, erklärt Erster Beigeordneter und Technischer Dezernent Engin Alparslan: „In Haan kann er zum Teil durch die vorhandenen Potentiale im Innenbereich und durch die Flächennutzungsplanreserven gedeckt werden.“

Haan ist im neuen Regionalplan nur mit zwei Flächen vertreten, den Anregungen der Gartenstadt wurde entsprochen. Das heißt: Die landwirtschaftliche Fläche Kampstraße wird nicht als potenzielle Wohnbaufläche aufgelistet. Die Stadt Haan hatte darauf hingewiesen, dass der Stadtrat keine Entwicklung außerhalb des vorhandenen Siedlungsrandes in Richtung Ittertal wünscht. Die Kommune könne den lokalen Wohnraum-Bedarf mit den bestehenden Reserven decken, stellt die Bezirksregierung Düsseldorf fest.