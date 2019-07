Haan : Heißer Wettkampf um den StaplerCup

Beim Regionalentscheid auf dem Gelände der Haaner Firma Pahlke bewiesen die Teilnehmer Gefühl für die Maschine.

Nebenan kämpfen die 52 Wettkampfteilnehmer – darunter vier Frauen – um den Sieg. „Wir haben vier Stationen mit jeweils drei Parcours“, verrät Michael Sambill, der an der Entwicklung der Prüfungsaufgaben mitgewirkt hat. Der Kistenparcours wurde abgeändert, aber es wird auch immer etwas Neues geboten. „Der Domino-Parcours ist neu“, so Sambill. Hier müssen die Staplerfahrer Eisenträger mit Dominosteinen versetzen. Während draußen die Fahrer in ihren Staplern sitzen, müssen die Teilnehmer bei der Aufgabe in der Halle hinter dem Stapler herlaufen. Es ist ein Handstapler, mit dem sie Holzbalken erst aus unterschiedlicher Höhe erfassen und danach durch Pylonen von A nach B bringen sollen. Für jede Prüfung haben die Fahrer drei Minuten Zeit.

Dirk Hünninghaus tritt bereits zum vierten Mal an. „Es sieht dieses Jahr leichter aus“, meint er. Hünninghaus arbeitet in einer Spedition in Wuppertal und genießt den StaplerCup. „Das ist mal eine Abwechslung“, meint er. Gewinnen will er gar nicht. „Ich mache das just for fun.“ Andere Fahrer sind da ehrgeiziger und kämpfen bei jedem Parcours um den Sieg. Am Ende standen die Gewinner fest, die zur Deutschen Meisterschaft fahren dürfen: Bei den Herren Steffen Schröder von der Solinger Firma ebbtec. Auch der Zweitplatzierte Holger Weidlich aus Schwelm, reist nach Aschaffenburg.