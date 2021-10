Restaurant in Gruiten : Ratskeller schließt nach mehr als 30 Jahren

Haan Der Betrieb möchte sich künftig aufs Catering konzentrieren. Inhaber Andreas Rauschmann bedankt sich bei seinen Gästen für die jahrzehntelange Treue.

Schon lange ist es her, dass ein Gast die Räumlichkeiten der Traditionsgaststätte Ratskeller Rauschmann betreten hat. Während der Corona-Pandemie hatte Inhaber Andreas Rauschmann auf seiner Homepage verkündet, dass er nicht wie andere Restaurants einen To-Go-Service anbieten wolle, da Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis zueinander stehen würden. Auch nach drei Lockdowns blieb das Restaurant geschlossen, seit mehreren Wochen schon ist die Homepage vom Netz.

Nun verkündete Andreas Rauschmann in den sozialen Medien, dass es im Ratskeller Rauschmann keinen Restaurantbetrieb mehr gibt. „Ich werde das Restaurant nicht mehr aufmachen und mich stattdessen auf den Ausbau des Catering konzentrieren. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber gerade die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich in der Form nicht weitermachen möchte“, teilt Rauschmann über das soziale Netzwerk mit.

Der Ratskeller Rauschmann war ein deutsches Restaurant mit Tradition im Herzen von Gruiten. Der Familienbetrieb wurde vor mehr als 30 Jahren zunächst von den Eltern geführt, später übernahm Andreas Rauschmann selbst. Neben dem Restaurantbetrieb, den vielen Haanern durch Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstagen, Taufen, aber auch Trauerfeiern in Erinnerung bleibt, gibt es noch einen Catering-Betrieb. Da dieser in der Vergangenheit bereits zwei Drittel des Umsatzes ausgemacht hat, will Rauschmann diesen Bereich künftig weiter stärken. Der Betrieb will sich ausschließlich auf Catering und Belieferung von Kindertagesstätten und Schulen konzentrieren und dort die Kapazitäten weiter ausgebaut. Die Räumlichkeiten werden so weiter genutzt. „Das Geschäftsmodell ist kalkulierbar, und ich kann meinen Mitarbeitern gegenüber sagen, was ich vorhabe“, erklärt Rauschmann gegenüber unserer Redaktion.