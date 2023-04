So starten nicht nur in Haan Hühner ins Leben Nach drei Wochen Wachsen im Ei geht’s für Küken zum Impfen

Auf den roten Digital-Anzeigen sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit abzulesen: 37,6 Grad bei 65 Prozent Luftfeuchte herrschen im Inneren der beiden Geräte in der Größe einer Spülmaschine. Durch die Scheiben in der Fronttür sind Schubladenfächer zu erkennen. „Rechts hier ist der Vorbrüter“, erklärt Dieter Kube. Darin liegen die Eier 18 Tage auf Holzstangen. Ab und zu fahren die Roste vor und zurück, was die Stäbe leicht dreht – und damit die Eier bewegt. „Im Nest würde die Glucke die Eier mit dem Schnabel wenden“, weiß der erfahrene Züchter.