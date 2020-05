Bereits zum zweiten Mal auf A 46 erwischt : Rasender Porsche-Fahrer verliert Führerschein und Auto

Die zivilen Provida-Fahrzeuge der Autobahnpolizei können die Geschwindigkeit vorausfahrender Fahrzeuge während der Fahrt messen und gerichtsfest auf Video dokumentieren. Foto: Gabriel, Werner (wga)/Gabriel, Werner

Haan Unbelehrbar zeigte sich am 5. Mai 2020 ein 44-jähriger Raser aus Solingen. Auf der Autobahn 46 in Höhe der Anschlussstelle Haan-Ost ging er den Beamten des Verkehrsdienstes Hilden ins Netz – und das bereits zum zweiten Mal. Bereits im vergangenen Jahr war der Mann an gleicher Stelle erheblich zu schnell unterwegs gewesen und der Polizei aufgefallen. Sowohl Führerschein als auch sein Porsche wurden beschlagnahmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt