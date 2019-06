Haan : Räuber entkommt mit zwei Geldbörsen

Haan Ein Räuber hat sich am Samstag 8. Juni 2019) in den Aufenthaltsraum eines Bekleidungsgeschäfts am Neuen Markt geschlichen. Dort entwendete er zwei Geldbörsen. Als er von einer Angestellten bemerkt wurde, stieß der Mann die 58-Jährige zur Seite und lief weg.

Von Christoph Schmidt