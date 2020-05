Geschwindigkeitsmessung : „ Temporausch“ war Technik-Panne

Das mobile Tempomessgerät in Haan gab Rätsel auf. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Haan Die unglaublichen 209 Stundenkilometer, die das Haaner Geschwindigkeitsmessgerätes angeblich aufzeichnete, sind in Wahrheit nie gefahren worden. Im Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten klärte das Tiefbauamt das Rätsel auf.

Die blitzen zwar nicht, sondern zeigen den Autofahrern lediglich die gemessene Geschwindigkeit an (was Verkehrsexperten übrigens für die deutlich bessere Erziehungsmethode halten) – gleichwohl zeichnen sie die Ergebnisse auf. Bei der Auswertung der Messprotokolle werden Besonderheiten auch immer an die Polizei weitergegeben. Es gab allerdings eine erstaunliche Häufung dieser Tempo-Spitzenwerte. 209 km/h an so vielen Stellen zu so vielen Tagen – das konnte dann wohl doch nicht sein.