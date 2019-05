Geburtstag : Radsportgröße feiert in Haan mit Olympiasiegern

Feierten gemeinsam (v.l.): Günther Haritz, Günther Schumacher, Reiner Müller, Hans Michalsky, Reiner Klenner, Rudi Michalsky und Friedrich Klenner. Foto: teph. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Erkrath Fünf Deutsche-Meistertitel, drei Militär-Radsportweltmeisterschaften und zwei Olympia-Teilnahmen – Hans Michalsky galt in den 1970ern als erfolgreichster Amateur-Radsportler Deutschlands. Am Wochenende hat der Besitzer des gleichnamigen Fahrradgeschäfts in Erkrath seinen 70. Geburtstag in Haan gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dabei waren unter anderem Günther Haritz (Olympiasieger 1972, mehrfacher Weltmeister), Günther Schumacher (Olympiasieger 1972 und 1976) und Reiner Müller (mehrfacher Weltmeister).