Aus dem Polizeibericht : Radler schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Haan Für einen Unfall, bei dem auf der Gräfrather Straße in Haan ein 65-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die Polizei, die erst am Dienstag von dem Unfall erfuhr, konnte den Hergang noch nicht klären und hofft jetzt auf die Mithilfe von Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr am Montag sei der Solinger mit seinem Fahrrad über die Gräfrather Straße in Richtung Elberfelder Straße gefahren. Dabei habe er an einem an der rechten Fahrbahnseite stehenden weinroten Kleinwagen (vermutlich Mazda) vorbeifahren müssen, der die Warnblinkanlage eingeschaltet hatte.

Der Solinger habe es noch zu einer Tankstelle in der Nähe geschafft. Von dort rief er seine Frau an, die ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort stellten Ärzte schwere Verletzungen fest und nahmen den Mann stationär auf. Erst am Dienstag wurde die Polizei in Wuppertal über den Verkehrsunfall in Haan informiert.