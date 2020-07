Haan : Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Haan Mit schweren Verletzungen ist eine Radfahrerin in Haan ins Krankenhaus gekommen. Die 39 Jahre alte Erkratherin hatte gegen 6.35 Uhr an der Ellscheider Straße offenbar die Tasche eines Haaners (32) gestreift.

Der Mann fuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad einen Geh- und Radweg linksseitig der Ellscheider Straße in Fahrtrichtung Niederbergische Allee. Rund 250 Meter vor der Niederbergischen Allee kam dem Haaner die Erkratherin auf einem Mountainbike entgegen. Der 32-Jährige versuchte, aufgrund des schmales Weges seitlich auszuweichen, und fuhr bergauf langsam seitlich entlang der Leitplanke. Als der 32-Jährige die entgegenkommende Erkratherin passierte, streifte diese die Satteltasche des Mannes und kam aus vermutlich diesem Grund zu Fall, vermutet die Polizei. Die 39-Jährige verletzte sich durch den Sturz so schwer, dass sie in ein Krankenhaus kam. Der 32-jährige Haaner blieb unverletzt und konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen, so die Polizei.