On-Demand-Verkehr Qualitätsoffensive für den ÖPNV in Haan

Es gehört zweifellos zu den bekanntesten Verkehrsmitteln der Welt: das London-Taxi. Auch in Leverkusen gehört es mittlerweile zum Stadtbild. Dort bietet die Kraftverkehr Wupper-Sieg AG seit 2022 bereits sogenannte On-Demand-Fahrten an. Soll heißen: Fahrgäste buchen per App oder telefonisch, werden dann an einem vereinbarten Startpunkt abgeholt und zu ihrem Wunschziel gebracht. Dieser Rufbus, oft ein London-Taxi, fährt entweder allein oder der Fahrgast teilte ihn sich mit anderen, die das gleiche oder ein nahegelegenes Ziel haben.