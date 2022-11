Lichterglanz auf dem Neuen Markt : Pyramidenmarkt in Haan startet am Freitag

Pyramidenmarkt in Haan startet am Freitag

Der Nikolaus wird am 6. Dezember dem Pyramidenmarkt einen Besuch abstatten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Bis zum 30. Dezember dauert das weihnachtliche Marktvergnügen in der Haaner Innenstadt. Am 27. November gesellt sich der Trödelmarkt der Närrischen Zelle hinzu.

Die Hütten sind neu – sie wurden im Laufe dieses Jahres angeschafft. Die große Weihnachtspyramide, die der Stadt Haan einst von der Partnergemeinde Bad Lauchstädt geschenkt wurde und dem Markt seinen Namen verleiht, bleibt jedoch die große Konstante. Das gilt auch, wenn an diesem Freitag um 17 Uhr der „Pyramidenmarkt“ seine Pforten öffnet. Bis zum 30. Dezember sind auf dem Neuen Markt jede Menge weihnachtliche Leckereien und Adventsüberraschungen zu entdecken. Besonders beliebt: der alljährliche Trödelmarkt der Närrischen Zelle. Er findet diesmal am Sonntag, 27. November, statt. Und für Dienstag, 6. Dezember, hat bereits der Nikolaus sein Kommen angekündigt. Bei der Beleuchtung bringt Organisator Bastian May übrigens Tradition und Moderne zusammen. Der adventliche Lichterglanz wird von modernster LED-Technik erzeugt. Foto: Köhlen