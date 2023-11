Klein aber fein Pyramidenmarkt hält die Glühwein-Preise stabil

Dass die spätestens Freitag um 17 Uhr wieder zahlreich auf den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am Neuen Markt strömen werden, davon ist Organisator Bastian Mey felsenfest überzeugt: „Wir haben unsere Stammgäste, die immer wieder gerne vorbeischauen – meist mehrmals in der Woche“, sagt er und liefert eine gute Nachricht gleich mit: „Wir haben die Glühwein-Preise in diesem Jahr nicht erhöht.“ Drei Euro kostet ein Becher dampfender Winzer-Glühwein, mit Schuss sind es vier Euro.