Umbau Alter Markt Brunnen-Kammer drei Meter tief im Boden versenkt

Sie hat die Größe einer Garage, und um sie präzise in die Baustelle einzusetzen, musste eigens am frühen Morgen ein haushoher Schwerlastkran anrücken. Es geht um die Pumpenkammer des neuen Brunnens, der ein zentrales Element bei der Umgestaltung des Alten Marktes bildet. Am Mittwoch wurde das gute Stück angeliefert – und damit sei „ein bedeutender Meilenstein erreicht“, betonte Sonja Kunders, die Pressesprecherin der Stadt Haan, die ebenfalls in aller Frühe gekommen war, um das Versenken der Kammer im Erdreich zu verfolgen.