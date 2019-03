Haan: Angeklagter schweigt zu Vorwürfen

HAAN Prozess eröffnet: Solinger soll ein zehnjähriges Mädchen in Haan missbraucht haben.

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat sich derzeit ein 63-Jähriger Solinger vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten. Der Angeklagte soll ein damals 10 Jahre altes Mädchen in dessen Kinderzimmer in der Wohnung der Eltern in Haan sexuell missbraucht haben. Zu den angeblich im April und Mai 2017 stattgefunden Taten einlassen wollte er sich nicht. Allerdings soll es einen Brief geben, in dem er dem Mädchen seine Liebe gestanden haben soll. Dass er in sie verliebt sei, soll der Mann dem Kind auch gesagt haben, als er sich kurz vor der ersten Tat auf dessen Bett gesetzt haben soll.