Zweiter Anlauf Prozess wegen Attacke auf SAT1-Team startet neu

Laut Anklageschrift soll sich das Recherche-Team in einem Autohaus in Wuppertal vorgestellt und zwei Mitarbeiter darum gebeten haben, mit dem Inhaber sprechen zu dürfen. Noch während des Versuches, den Chef zu erreichen, soll der ebenfalls dort tätige Angeklagte aus Haan dem Kameramann verboten haben, Aufnahmen zu machen. Der mittlerweile 33-Jährige soll das SAT.1-Team aus den Geschäftsräumen gedrängt haben. Nachdem sich die Redakteurin und ihre beiden Kollegen zurückgezogen hatten, soll der Angeklagte den Kameramann im Hof auf die Motorhaube eines zum Verkauf angebotenen Pkw gedrückt und versucht haben, ihm die Kamera zu entreißen. Er und der mitangeklagte Gelsenkirchener sollen auf die Kamera eingeschlagen haben. Kurz darauf sollen sie dem Kameramann mehrfach in den Genitalbereich und in den Unterleib getreten haben. Das Opfer soll auch am Arm und am Kopf verletzt worden sein. Rettungskräfte hatten den 50-Jährigen in eine Klinik gebracht, dort wurden unter anderem eine Fraktur des Mittelhandknochens und Prellungen diagnostiziert. Aufgrund einer Posttraumatischen Belastungsstörung hatte der Mann eine depressive Episode erlitten und ist seitdem nicht mehr arbeitsfähig. Er wurde auch diesmal per Videokonferenz vernommen, die Verteidiger hatten das schon bei dem Prozess im Frühjahr bemängelt. Dem Gericht hatten sie ein Video der Überwachungskamera des Autohauses zur Verfügung gestellt: Dass auf den bereits am Boden liegenden Kameramann eingetreten worden sein soll, war darauf nicht zu sehen. Das Opfer selbst kann sich an vermeintliche Schläge und Tritte am Boden nicht mehr erinnern. Der Prozess wird fortgesetzt.