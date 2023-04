Viele offene Fragen Versuchter Totschlag: Verteidiger beklagen „Ermittlungsversäumnisse“

Die Überwachungskameras hatten es aufgezeichnet: Vier Männer drängen den Wirt einer Bar in Ohligs in seine Kneipe. Der Mann wird später mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Noch vor der Rangelei hatte er versucht, eine Pistole zu laden. Aus Notwehr, so zumindest ist es in der Anklageschrift zu lesen. Nun sitzen die Angreifer wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank: vier Brüder aus Solingen, die dort und auch in der Haaner Innenstadt einen Friseursalon betrieben haben.