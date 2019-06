Haan : Sieben Angeklagte wegen millionenschweren Drogenhandels vor Gericht

Eine 29-Jährige Haanerin muss sich derzeit wegen Beihilfe zum Drogenhandel am Wuppertaler Landgericht verantworten. Mit ihr auf der Anklagebank: Ihr 34-Jähriger Lebensgefährte und fünf weitere Angeklagte aus Wuppertal und Venlo. Es sollen etwa 75 Kilogramm Kokain im Marktwert von über 2 Millionen Euro und 90 Kilogramm Amphetamine aus den Niederlanden geholt und nach Dänemark und Schweden gebracht worden sein.

Hinzu kommt die Unterhaltung einer Cannabisplantage in einem Wuppertaler Gewerbegebiet. Die sieben Angeklagten sollen an den Taten in unterschiedlichem Maße beteiligt gewesen sein. Zwei von ihnen sollen bereits im Januar 2016 beschlossen haben, sich zusammen mit wechselnden Beteiligten durch den Drogenhandel eine Einnahmequelle zu verschaffen. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens soll ein Haus in der Küllenhahner Straße in Wuppertal gewesen sein. Von dort aus sollen die Drogen in den Niederlanden geholt und nach Dänemark und Schweden gebracht worden sein. Dort sollen sie an Unbekannte übergeben worden sein - dazu gehörte auch der „König von Naestved“.