Anschlag auf Ex-Innogy-Manager in Haan Prozess gegen zweiten Säure-Attentäter startet

Wer hat ihm Säure ins Gesicht geschüttet? Und vor allem, warum? Jahrelang waren es diese Fragen, die Bernhard Günther umgetrieben haben. Der Anschlag auf den damaligen Innogy-Manager im Frühjahr 2018 im Haaner Musikantenviertel hatte für Aufsehen gesorgt. Eine Verurteilung in dieser Sache hat es bereits gegeben: Im Sommer 2022 hatte der Kammervorsitzende Holger Jung den Belgier Nuri T. wegen Körperverletzung für zwölf Jahre in Haft geschickt. Nun startet am Wuppertaler Landgericht ein weiterer Prozess, auf der Anklagebank sitzt Marco L. Er soll gemeinsam mit Nuri T. den Säureanschlag auf den ehemaligen Innogy-Manager verübt haben.