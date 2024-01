Projektwoche der Gesamtschule Schüler stellen „Das Ich als Rätsel“ dar

„Das Ich als Rätsel" – so lautete das Motto, unter dem die Oberstufenschüler der Gesamtschule Haan an der neuesten Projektwoche teilgenommen hatten. Bei der Präsentation am Samstag zeigte sich, wie unterschiedlich die Jungen und Mädchen das Thema aufgegriffen und umgesetzt hatten. Die 17-jährige Leonie Kindler beispielsweise präsentierte an ihrem Stand Masken, die für ein Fotoshooting aufgesetzt werden konnten und die es schwierig bis fast unmöglich machten, die individuellen Aspekte der Gesichter zu erfassen. Individualität war nur über die Gestaltung der Masken möglich. Andere Stände transportierten das Thema mit anderen Ausdrucksformen. Die Bandbreite der vorgestellten Projekte war wirklich enorm.