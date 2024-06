Städtisches Gymnasium Haan Schüler lernen Umgang mit Hass und Hetze

Mit Vorträgen, aber auch theaterpädagogisch und spielerisch brachten die Gäste den Jugendlichen das Thema Ausgrenzung in all ihren Formen näher. „Wir haben das mit einer Art Spiel des Lebens gemacht, in der jedem ein Charakter zugeordnet war“, erzählte etwa Caro (14) aus dem Klassismus-Workshop. Zudem habe man viele historische Beispiele erarbeitet, ergänzte die gleichaltrige Julia. Ein anderer Kurs wiederum nahm sich zum Ziel, Fake News aufzuspüren. Und wieder ein anderer widmete sich dem Thema Antisemitismus. Das wiederum war auch an anderer Stelle bereits Teil des Schulprogramms: „Wir haben mit einer zehnten Klasse am Projekt „Meet a Jew“ teilgenommen“, berichtet Lehrer Robin Ejaz. Das sei auf reges Interesse gestoßen. Größere Debatten vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs und die pro-palästinensischen Proteste habe es aber unter der Schülerschaft am Haaner Gymnasium bislang nicht gegeben.