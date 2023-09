Bürgerstiftung hilft Projekt „Stark für Musik“ wird fortgesetzt

Vor etwa eineinhalb Jahren startete das Projekt „Stark für Musik“ der Haaner Musikschule in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung für Haan & Gruiten mit der schon sehr beachtlichen Zahl von 35 geförderten Kindern und Jugendlichen. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, dass auch in diesem Halbjahr die Mittel zur Verfügung stehen werden, um Förderungen zu verlängern und neue Schülerinnen und Schüler in die Förderung aufzunehmen.