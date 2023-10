Christoph Helbig bewirbt sich auf Haaner Pfarrstelle Probepredigt vor 150 Kirchenbesuchern

Die Besucher, die als letzte die evangelische Kirche in Haan betreten, müssen in die Gesangbücher ihrer Nachbarn hineinschauen oder auswendig singen – was wunderbar funktioniert. So erklingt während des Gottesdienstes beispielsweise ein vielstimmiges, gut gelauntes „Hallelujah“, auch bei den anderen, schön ausgewählten Liedern zeigen sich die Haaner text- und melodiesicher. „Die Gesangbücher sind leider aus“, hatte der junge Mann am Kircheneingang verkündet, „und dabei haben wir aus umliegenden Gemeinden schon Bücher organisiert“, berichtet Gemeindemanagerin Sarah Weidner. So viele Frauen, Männer und Kinder sind gekommen, mehr als 150 Kirchenbesucher, um den Gottesdienst an diesem Sonntag und vor allem die Probepredigt von Pfarrer Christoph Helbig zu hören.