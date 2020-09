50 Jahre Private Kindergruppe Haan : Kita-Geburtstag mit Karussell

Haan Kein Jubiläumsfest, keine Haaner Kirmes und kein Karnevalszug: Die Elterninitiative „Private Kindergruppe e.V.“ feierte ihr 50-jähriges Bestehen zwar nicht groß, aber mit einer kleinen, feinen Kirmes auf dem Kita-Gelände.

Jakob und Max strahlen. Die beiden Zweijährigen, wetterfest ausgerüstet mit Mütze und bunten Matschsachen, finden das Karussell auf dem Vorplatz ihrer Kita großartig. „Dankeschön für Karussell!“, ruft Max in Richtung von Stephanie Mörchel, Leiterin der Elterninitiative „Private Kindergruppe Haan e.V.“. Mit einer kleinen Kirmes auf dem Vorplatz und auf dem Außengelände ihrer Einrichtung an der Bachstraße feiert die Initiative ihr 50-jähriges Bestehen. Corona-bedingt fiel ein großes Jubiläumsfest in diesem Jahr aus, ebenso wie die von den Kindern und Mitarbeitern geliebte Haaner Kirmes und (sturmbedingt) der Karnevalszug, zu dem sich die Initiative in diesem Jahr erstmals angemeldet hatte.