Haan Prallgefüllter Musik-Dezember im Rockin‘ Rooster Club

Bei „Smitty and the Rockin´ Roosters“ handelt es sich nicht etwa um eine clubeigene Band, aber die Jungs kommen aus dem nahen Düsseldorf und spielen zu 100 Prozent selbstgeschriebenen Rockabilly/Rock‘n Roll, „mit Ecken, Kanten und allem was dazu gehört“, wie es in der Programmankündigung heißt. Temporeichtum und Tanzbarkeit zeichnet die Musik der Band aus. „Taylor and Sons“ aus Erkrath komplettieren den Konzertabend.