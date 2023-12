Rundfunk-Pionier Er brachte Gruitens Kirche ins Radio

Traditionsfreude dürfe kein Grund zum Abseitsstehen sein, befand Marschall, der 1913 mit gut 24 Jahren im Kölner Dom zum Priester geweiht worden war 1929 wurde der Gruitener zum Generalsekretär der Internationalen Katholischen Rundfunkkommission ernannt. Marschalls „Internationales katholisches Rundfunkbüro“ in Düsseldorf wurde 1938 von der Gestapo geschlossen. Nach Kriegsende knüpfte er an seine im Nationalsozialismus unterbundene Tätigkeit an und wurde im August 1946 von der Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe mit dem (Wieder-)Aufbau katholischer Rundfunkarbeitsgemeinschaften betraut. Was vor der Nazizeit noch nicht möglich war, weil die Bischöfe es nicht wollten, wurde nun verwirklicht: Gottesdienste wurden im Radio übertragen. Die erste Übertragung aus Gruiten erfolgte am 8. August 1946, also vor 77 Jahren. Von einer Übertragung 1952 sind Zeitungsberichte bekannt.