Haan : Ihre Musik lobt Gott seit 125 Jahren

Der Posaunenchor der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten feiert sein Jubiläum.

„Ihr sollt Gott loben mit Posaunen und Trompeten“. So oder so ähnlich lautete vielleicht vor gut 125 Jahren – in Anlehnung an dem Psalm 150 – der Auftrag von Pastor Weigle an „seinen“ Posaunenchor. Und noch heute erklingen die Posaunen und Trompeten, Tenorhorn und Tuba zum Gotteslob in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller. Seit Generationen sorgen die Bläser für Musik – in der Dorfkirche, bei Gottesdiensten, beim Dorffest, bei Feiern, bei der Weihnachtsmusik auf dem Dorfanger und nicht zuletzt bei der traditionellen Kurrende an zwei Adventssonntagen. Am Samstag, 21. September feiert der Posaunenchor sein Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Dorfkirche und einem Empfang im Bürgersaal.