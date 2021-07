Haan : Polizeikontrolle: Bauschaum hält Lkw zusammen

Haan Ein in Rumnänien zugelassener Mercedes Sprinter ist am Donnerstag (22.07.2021) von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Beamte des Verkehrsdienstes hatten das Fahrzeug auf der Landstraße kontrolliert.

Der Wagen, in dem vier ausländische Montagearbeiter unterwegs waren, befand sich schon vom ersten Eindruck in einem erkennbaren schlechten Gesamtzustand. Eine erste Untersuchung vor Ort zeigte schon sehr stark Rostschäden. Um alle Mängel am LKW durch einen Sachverständigen beweisfest dokumentieren zu lassen, wurde mit dem Mercedes Sprinter das Haaner Sachverständigenzentrum des TÜV Süd aufgesucht. Bei der genaueren Kontrolle fanden die Fachleute insgesamt 35, zum Teil erhebliche und gefährliche Mängel. Besonders kritisch waren dabei die Bremsleitungen des LKW. Diese waren so stark von Rost befallen, dass das Bremssystem des Sprinters jederzeit hätte ausfallen können. Der Hauptrahmen des LKW war zudem gleich an mehreren Stellen großflächig durchrostet. Hierdurch war die gesamte Stabilität des LKW bereits so beeinträchtigt, dass der Hauptrahmen bei entsprechender Belastung hätte jederzeit brechen können. Um die Durchrostungen für einfachere Betrachtung zu verdecken, waren diese mit Bauschaum gefüllt, mit Klebeband abgedeckt und zudem mit schwarzer Farbe übermalt worden. Die Polizei erstattete Anzeige und untersagte die Weiterfahrt. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt. Hierzu wurden die Kennzeichen und der Fahrzeugschein sichergestellt, um die Abmeldung des Lastwagens in Rumänien zu erwirken. Da der 49-jährige Fahrzeugführer aus Rumänien keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, musste er für das zu erwartende Bußgeld und die Kosten für die Begutachtung durch den Sachverständigen direkt vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 471,- Euro entrichten.