Haan : Polizeibilanz: ein Wochenende – drei Einbrüche

Insbesondere gekippte Terrassentüren sind bei Einbrechern sehr beliebt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Haan Mindestens dreimal schlugen Einbrecher Wochenende im Stadtgebiet zu: Die Täter waren unter anderem an der Friedrich-Ebert-Straße sowie am Else-Lasker-Schüler-Ring auf Beutezug.

Offenbar mindestens dreimal waren Einbrecher am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet unterwegs. Dies teilte die Polizei jetzt mit: In der Zeit von Freitagabend 18 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr, kam es demnach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Osterholzer Straße in Gruiten. Der oder die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten es. Welche Beute dabei gemacht wurde, sei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, hieß es.

Zwischen Samstagmorgen, 7.45 Uhr, und Sonntagabend 18. Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Offenbar durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss gelang ihnen der Einstieg. Das Haus sei „auf allen Etagen delikttypisch durchsucht“ worden, berichtet die Polizei, die auch in diesem Fall noch keine genaue Kenntnis darüber hat, was dem oder den Einbrechern dabei alles in die Hände fiel. Verlassen worden sei der Tatort dann wahrscheinlich unbemerkt von Nachbarn oder anderen Zeugen durch die Terrassentür und den Garten.