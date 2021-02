Aus dem Polizeibericht : Zeuge vereitelt in Haan einen Autodiebstahl

Die Polizei fand in dem vom Täter weggeworfenen Beutel Bekleidung und Werkzeug. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Die Polizei sucht nach einem Mann, der Mittwochabend versucht hat, an der Straße „Am Ziegelhäuschen“ einen Subara zu stehlen. Ein Anwohner beobachtete gegen 22.15 Uhr, wie sich ein Mann in verdächtiger Art und Weise an einem am dort geparkten Subaru zu schaffen machte.

Als der Anwohner daraufhin zum Auto ging um nach dem Rechten zu sehen, sah er, dass der Mann bereits im Wagen saß und an der Verkabelung unter dem Lenkrad hantierte. Als der vermeintliche Autodieb den Zeugen bemerkte, flüchtete er, ließ dabei einen Jutebeutel fallen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Der Mann wird beschrieben: etwa 20 Jahre alt und 1,85 Meter groß war, sehr schlanke Statur, kurze dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. In dem Jutebeutel befand sich vermeintliches Diebesgut (Bekleidung). Zudem fanden die Beamten darin Werkzeug zum Aufbrechen und Starten von Autos Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.

(-dts)